Çatısına yıldırım isabet eden evin sakinleri bayıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi. 3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

■ ÖMER DUR