‘İktisat Kongresi anma değil Türkiye vizyonudur’

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi İktisat Kongresi'nin 100. yılında Başkan Erdoğan himayesinde yapılacak İzmir İktisat Kongresi'nin "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacağını kaydetti. Korsan bir kongre düzenleyen ve gerçek kongrenin bir anma etkinliği olacağını öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e cevap veren Vali Köşger, "Toplantıya 100'e yakın bilim adamı katılacak" dedi.

'AYNI RUH VE HEYECANLA'

TÜRKİYE'NİN ekonomi politikalarının ana hatlarının 17 Şubat 1923'te Banka- Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde belirlendiğini hatırlatan Köşger, "Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken, yine geniş katılımlı bir İktisat Kongresi'ni İzmirimizde, aynı ruh ve heyecanla düzenleyeceğiz. Tarihi binanın aslına tamamen sadık kalarak yeniden inşa edilmesi sürecinde arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" diye konuştu.

100'E YAKIN AKADEMİSYEN

17-19 Şubat 2023 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştirilecek İzmir İktisat Kongresi'nin Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacağını kaydeden Köşger, "100'ü aşkın oturum 4 Mart'a kadar sürecek. Salgın sonrası ekonomi paradigmasında yaşanan değişimden Asya'nın yükselişine, sürdürülebilir finanstan FinTek uygulamaları ve blokzincir teknolojisine, yapay zekadan yenilik ekosistemine kadar pek çok alanda her türlü konu tartışılacak. Biz anma töreni düzenlemiyoruz. Sadece 2 günde 150 konuşmacıyla 15 farklı ülkeden 30'a yakın yabancı olmak üzere 100'e yakın alanında söz sahibi akademisyen ve uzman, kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacak" ifadelerini kullandı.