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Haberler İzmir İYİ Parti’de kadın başkana tehdit

İYİ Parti’de kadın başkana tehdit

28.1.2023

İYİ Parti’de kadın başkana tehdit
ERHAN GÜLENÇ YAZDI / KULAĞIMA GELENLER

İyi Parti İzmir'de hafta sonu Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş'ın adayı Sinan Bezircilioğlu'nun kazandığı il kongresi öncesi çok konuşulacak bir olay yaşanmış. Karakaş, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun adayı Ülkü Doğan'ı destekleyen Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun'u arayıp üstü kapalı tehdit etmiş.

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İddiaya göre Torun'a "Sinan'a destek ol. Daha gençsin. Yapacağın yanlışlar istikbalini etkiler" demiş. Gamze Hanım da, "Ben Ülkü Doğan'ı destekleyeceğim, sen de elinden geleni ardına koyma" diye cevap vermiş. Gamze Hanım'ın çevresine anlattığı bu olay partide herkesin dilinde.
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