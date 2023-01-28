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İzmir'de korkunç manzara! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde tır şoförlüğü yapan Suriye uyruklu İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları durumdan şüpehlenip kontrole gitti. Korkunç manzarayla karşılaşan komşular, İbrahim El. A.'yı elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için İzmir Ali Tıp morguna kaldırıldı.

DHA

28.01.2023, 09:12

İzmir’de korkunç manzara! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu!

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu İbrahim El A. (29), oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı, ipe asılı bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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