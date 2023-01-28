Küçük Mihrimah’ın öldüğü kazada yeni gelişme!

İzmir'de Emrullah G. yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, geçen yıl 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Emrullah G., daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (55), yeğenini kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü ancak Mihrimah, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (10) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.





'ÇOCUĞA ÇARPTIĞINI GÖRÜNCE FENALAŞIP, BAYILDIM'

Kazadan sonra kaçan Emrullah G. ile babası N.G. (43) gözaltına alındı. Emrullah G., polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba N.G. de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. N.G., aracı oğlunun kullandığını söyledi. Emrullah G. de kamyoneti kullananın kendisi olduğunu itiraf etti. N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah G. ise tutuklandı.



Emrullah G. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle N.G. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi. 11 Kasım 2021 tarihinde görülen ilk duruşmada Emrullah G., olay günü aracını nizami bir şekilde park edip evine çıktığını belirtip, "8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Aracın park ettiğim yerde olmadığını 20-30 metre ilerde bir duvara çarptığını gördüm. Oraya gittiğimde, çocuğa çarptığını görünce fenalaşıp, bayıldım" dedi. Emrullah G., tahliye edildi.



MAHKEMELER ARASINDA UYUŞMAZLIK ÇIKTI

2022 Eylül'de görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Emrullah G.'nin olayda olası kastı olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu. Hakim de kasten öldürme suçunun oluşup, oluşmadığına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmedip, görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ağır ceza mahkemesinde iddia makamı, mütalaasında iddianamedeki olayın anlatılış şekli ve delillerle değerlendirildiğinde bu suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğunu ve karşı görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulundu. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, iddianamedeki anlatım, suça el konmasına ilişkin tutanaklar, yargılama aşamasında icra edilen keşif, keşfin ardından alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamıyla değerlendirildiğinde, olayda sanık Emrullah G.'nin aracın içinde olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, karşı görevsizlik karar verdi.





İki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı üzerine dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına hükmedip dosyayı yeniden bu mahkemeye gönderdi. Dairenin kararının ardından Mihrimah'ın hayatı kaybettiği olayla ilgili tutuksuz sanığın yargılanmasına, 14 Şubat'ta Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.