Ocak ayında tezgahlara levrek bereketi geldi

İzmir'de havaların soğumasıyla, Ocak ayının gözdesi levrek oldu. Ege'de denize açılan balıkçıların yüzü levrekle gülmeye başladı. Deniz levreğinin kilosu 170 lira ile 250 lira arasında değişiyor, deniz çipurası 170 lira, mırmır 100 lira, jumbo karides 400 lira, zargana 80 lira, sardalya ve hamsi 50 liradan tezgahlarda satılıyor. Foçalı balıkçı Menderes Gün, "Şu an Ege'de levrek bollaştı. Hava güzel olursa barbun ve tavuk balığı olur, levrek ise soğuk havada bollaşır" dedi. Balıkçı Süleyman Kıbrıslı da, "Aralık'ta bol miktarda hamsi ve sardalya vardı. Ocak ayında düşmeye başladı. Şimdi bolca levrek çıkıyor, mavraki kefali de bollaştı. Fiyatlar 150 lira deniz çuprası, 250 lira deniz levreği, 50 lira hamsi ve sardalya olarak uygun "dedi.