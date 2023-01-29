DNA testine girmeyen babadan silahlı tehdit

İzmirli 22 yaşındaki E.M, iş insanı C.E'nin yanında işe stajyer olarak başladı. İkili arasında kısa sürede ilerleyen dostluk ilişkisi aşka dönüştü. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu saklayarak yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen C.E'nin genç kadından bir kız çocuğu oldu. Ancak Gaziantepli milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi.

ŞİDDET VE İŞKENCE GÖRDÜ

Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran E.M, oğlu için babalık davası açtı. Mahkeme, Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı C.E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesi için talimat verdi. Fakat C.E, hiçbir yerde bulunamadığı için DNA testi yapılamadı. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Karşıyakalı E.M, "İlk önce çocuğun ölmesi için beni dövdü, karnıma sayısız tekme attı. Belki de çocuğum otistik doğdu. Ardından bana davayı geri çekmem için aylık 10 bin lira teklif etti ama kabul etmedim. Bu kez İzmir'e bir arkadaşı ile gelip beni belindeki silahla tehdit edip 'Kemiklerinizi bile kaybedeceğim, yaşatmayacağım sizi' diye tehdit ederek davayı geri çekmemi istedi" ifadelerini kullandı. Yaşanan sürece annesinin de şahit olduğunu ve mahkemede tanıklık ettiğini ifade eden E.M, "Evli olduğu eşinden üç çocuğu var. Kızımızı kabul etmiyor. Bana sürekli davayı geri çekmem için baskı yapıyor. Ama asla vazgeçmem, öleceğimi bilsem, bana dünyaları verse de kabul etmem. Babalığı kabul edecek. Kızımın nüfusunda baba adı olarak onun adını görmeden bu dünyadan göçmeyeceğim. Kızımın hakkını sonuna kadar savunacağım" diye konuştu.

"284. MADDE UYGULANMALI"

E.M'nin avukatı Varol Turbay da, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polisin bir türlü bulup DNA testine götüremediği C.E'nin davayı kaybetme yolunun açık olduğunu söyleyen Turbay, "Türk Medeni Kanunu'nun 284. maddesine göre, eğer DNA testine gitmiyorsan, çocuğun senden olduğunu kabul ediyorsun demektir. Bu maddenin uygulanmasını bekliyoruz. Ancak hemen uygulanmıyor, bu kadar süredir bulunmamasına anlam veremiyoruz. Bu konuyla ilgili ben de dolaylı olarak bazı tehditler aldım. Ancak bu sürekli olarak yaşadığımız bir olay. Bunlara alışığız, asla korkmuyorum' ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL