İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 10 milyona dayandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, iniş-kalkış yapan uçak trafiği, yolcu sayısı ve yük trafiğinde 2021'e göre artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında, 2022 yılında iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 19 artarak 69 bin 380'e yükseldi. Yolcu trafiği verilerine bakıldığında, yüzde 30 artışla 9 milyon 837 bin 110 yolcu ağırlandı. Öte yandan, 2022 yılı verilerinde dış hatlara ilişkin iniş-kalkış yapan uçak trafiği, yolcu sayısı ve yük trafiğinde yaşanan artışlar dikkat çekti.

UÇAK TRAFİĞİNDE ARTIŞ YAŞANDI

DHMİ Genel Müdürlüğü 2021 yılına ilişkin verileri bakıldığında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 43 bin 136, dış hatlarda 15 bin 163 olmak üzere toplamda 58 bin 299 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ise, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 42 bin 541, dış hatlarda yüzde 77 artışla 26 bin 839 oldu. 2022 yılında iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 19 artarak 69 bin 380'e yükseldi.

DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 110 ARTTI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2021 yılı yolcu trafiğine bakıldığında, iç hat yolcu trafiği 5 milyon 776 bin 477, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 792 bin 577 olmak üzere toplamda 7 milyon 569 bin 54 kişiyi ağırladı. Geçen yıl ise, iç hat yolcu trafiği yüzde 5 artışla 6 milyon 68 bin 934, dış hat yolcu trafiği yüzde 110 artarak 3 milyon 768 bin 176 yolcuyu misafir etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2022 yılı toplam yolcu trafiği, yüzde 30 artışla 9 milyon 837 bin 110 oldu. İzmir Adnan Menderes Hava Limanı, İzmir nüfusunun iki katından fazla yolcuyu ağırlamış oldu.

HAVADAN 140 BİN 463 TON YÜK TAŞINDI

Yük trafiği 2021 yılında iç hatlarda 71 bin 291 ton, dış hatlarda 37 bin olmak üzere 109 bin 133 ton olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ise iç hatlarda yüzde 5 artışla 74 bin 607 ton, dış hatlarda yüzde 74 yükselerek 65 bin 856 tona ulaştı. Yük trafiği toplamda yüzde 29 artarak 140 bin 463 tona yükseldi.