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Haberler İzmir İzmir'de kolifer peteği ve kombi çalan hırsızlar yakalandı

İzmir'de kolifer peteği ve kombi çalan hırsızlar yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, boş dairelerdeki doğalgaz kombisi ve kalorifer peteği çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklandı.

İHA

29.01.2023, 16:22

İzmir’de kolifer peteği ve kombi çalan hırsızlar yakalandı

İzmir Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İzmir Aydın yolu üzerinde bulunan bir apartmanda hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, inşası tamamlanmış ve sahiplerine teslim edilmek üzere olan apartmanın giriş kapısını kıran hırsızların dairelerde bulunan 4 adet doğalgaz kombisi ve 6 adet kalorifer peteğini alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde başlattığı çalışmalar sonucu olayın faillerinin M.S. ve M.A.A. olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması ve çalınan malzemelerin teminine yönelik devam eden araştırmalar neticesinde şüpheliler saklandıkları evde, çalınan malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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