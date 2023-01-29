İzmirli taksici Sevim, yolların tozunu attırıyor!

6 yıldır İzmir otogarında bulunan taksi durağında çalışan kadın taksici, "Bu işe başlarken çevremden hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda tepki geldi. Beni gerçekten tanıyanlar, 'Bu iş tam sana göre' dedi. Ancak önyargıdan dolayı olumsuz tepkiler de aldım. Henüz kalıplar tam anlamıyla kırılmadığı için 'Neden bu işi yapacaksın, erkeklerin içinde ne işin var?' gibi tepkiler geldi. Ancak duraktaki arkadaşlarımın da desteği ile işimi başarıyla yapmaya devam ediyorum.