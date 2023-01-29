Kemeraltı’nın hali içler acısı

İzmir'de uzun süredir beklenen yağışlı hava geçtiğimiz Perşembe günü kente giriş yaparken, altyapı yetersizliği kentin birçok noktasında vatandaşın kabusu oldu. İzmir'in bazı noktalarında su taşkınları yaşanırken, suların çekilmesinin ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda İZBETON tarafından çalışma yapılan bazı sokaklar çamur deryasına döndü.

RÖGARLAR DA TAŞTI

Geçtiğimiz Perşembe günü, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında altyapı yine yetersiz kaldı. Yoğun yağış sonrasında kentte su baskınları ve trafik kazaları meydana geldi. Yağmur nedeniyle rögarlardan taşan sular yolların adeta göle dönmesine sebep oldu. Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.



BİLİNEN MANZARALAR

İZMİR'İN altyapı sorunlarından kaynaklı, her yağmurda meydana gelen taşkınlardan en çok nasibini alan yer yine Kemeraltı Çarşısı oldu. Vatandaşlardan gelen ihbarlar sonrası bölgeye giden ekipler, yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba gösterdi. Yağmur sularının çekilmesinin ardından meydana gelen manzalar ise adeta 'pes' dedirtti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapılan sokaklar çamurdan geçilmiyor. Bölge esnafı ise çalışmaların olması gerekenden ağır ilerlediğinden şikayet etti.

MERT ALPDÜNDAR