Ege’nin yükseklerinde yağan kar yolları kapadı

İzmir, Aydın ve Manisa'nın bazı ilçelerinde kar etkili oldu. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'ndeki kayak tesislerine giden yol, kar nedeniyle kapandı. Ödemiş Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, çok sayıda İzmirli, kar görmek için ilçeye akın etti. Vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi. Aydın'ın Efeler, Sultanhisar ve Köşk ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerine ulaşım kesildi.





YOL ÇALIŞMASI YAPILDI

Yolların kapanması ve buzlanmayı önlemek için belediye ekipleri kar küreme ile tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Yılın ilk karı yağmasıyla birlikte hafta sonunu fırsat bilen birçok vatandaş Paşa Yaylası'nda beyazın tadını çıkardı. Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı dün de devam etti. İlçedeki bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yoğun yağışın görüldüğü Akçakertik mevkisinde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye gelen birçok aile, kar üstünde mangal yakıp keyifli zaman geçirdi.