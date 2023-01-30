İzmir Büyükşehir’in hizmetleri(!) güldürdü

İzmir'de geçen hafta yağan sağanak yağmur yine hayatı felç etti. Ev ve işyerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Suların çekilmesiyle yollar çamur deryası oldu. Denize akan sel suları nedeni ile İzmir Körfezi de kahverengi oldu. Yaşananları örtbas etmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde su basan cadde ve sokakların önceki ve sonraki hallerini 'Neydi/ Ne oldu?' notuyla paylaşınca İzmirlilerin alay konusu oldu. Vatandaşlar, 'Yapmayan da CHP belediyesiydi, yapanda CHP belediyesi', 'Sayın başkanım bizi mahcup ediyorsunuz. Biraz dinlenin çok çalışıyorsunuz' diye dalga geçti.



'BU NEYİN REKLAMI?'

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Masal Evi, Pagos Üretici Pazarı ve seyyar makam aracı gibi zihni sinir projelerini hayata geçirirken, diğer taraftan Soyer yönetimindeki belediyenin geçen haftaki sağanak yağıştan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar saç baş yoldurttu. Sağanak yağış nedeni ile başta İzmir kent merkezi olmak üzere pek çok ilçe yağmur sularına teslim olurken, Büyükşehir yine bildik manzaraların yaşandığı İzmir'de yaptıkları çalışmaları 'Öncesi' ve 'Sonrası' olarak vatandaşlara tanıttı. Fotoğraflarda her yağmurda su basan cadde ve sokakların önceki ve sonraki halleri 'Neydi/Ne oldu?' notuyla paylaşıldı. Paylaşımların altına yorum yapan pek çok vatandaş, "Öncesi ve sonrasında da siz vardınız. Bu neyin reklamı?" diye tepki gösterdi.



İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:



- GKSNYLDZZ: Yapmayan da CHP, yapan da CHP belediyesi.

- AYSENGUN3562: Bu adamın iş yapmayacağı zıplamasından belliydi. Vaatleri zıpladı uçtu.

- SAHANTANKUT: Zengin semtlere yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı varoşlarda yaşayan bizler olarak gerçekten size çok teşekkür ederiz.

- MURAT35BİLEN: Cuma sabahı Karşıyaka iskeleye gelseydiniz otobüsten inemedik.

- YAMANBAHRİ: Medeniyet beşiği, Cumhuriyet kalesi diye övünülen şehirde 2017'de bile taşkınlar varsa ve bunu 5-6 sene sonra anca önleyebildiyseniz, bununla bence övünmeyin.

- VENHARMUYOOGLU: Zahmet oldu kusura bakmayın uğraştırdık sizi sayın belediye.

- ENGİNTASDEMİR: Daha öncesinde İzmir'i başka parti yönetiyordu da bizim mi haberimiz yoktu, çok saçma.



■ METİN BURMALI / ÖZEL HABER

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