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Haberler İzmir İzmir’de cephanelik gibi otomobil: 2 gözaltı

İzmir’de cephanelik gibi otomobil: 2 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan 5 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

İHA

30.01.2023, 18:17

İzmir’de cephanelik gibi otomobil: 2 gözaltı

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, İzmir-Ankara asfaltında yol kontrol ve arama noktasında kontrol maksatlı uygulama yaparken bir otomobili durdurdu.

Araçta yolcu konumunda bulunan M.T. (55) isimli şahsın tedirgin davranışları sebebiyle şüphelenen polis ekipleri, yaptığı incelemede aracın bagaj kısmında 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız seyyar dipçikli otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 12 adet dolu av tüfeği fişeği ve 25 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirdi. Araç sürücüsü M.T. ile yolcu konumundaki M.T. (55) polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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