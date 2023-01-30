Öldürene kadar bıçaklamıştı... Alzheimer hastası cinayet sanığına ’Suçunun sonuçlarını tam algılayamaz’ raporu!

İZMİR'de, eşi Vasfiye Emekdar'ı (59) kendisini aldattığı iddiasıyla defalarca bıçaklayarak öldüren Alzheimer hastası Vedat Emekdar (60) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Savcılıkta "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" diyen Emekdar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Raporda tutuklu sanığın, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı kaydedilip, yargılamanın buna göre yapılması talep edildi.

Olay, 26 Şubat 2022 gecesi, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olan emekli öğretmen Vedat Emekdar, tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emekdar'ı mutfaktan aldığı bıçakla boynundan ve sırtından birçok kez bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, evin salonunda kanlar içinde bulunan Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin yanında duran ve olayın ardından bileğini keserek, intihara teşebbüs ettiği öne sürülen Vedat Emekdar ise polise teslim oldu. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Emekdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.