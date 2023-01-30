Tire’de hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

İzmir'in Tire ilçesinde, hava kirliliği "çile" haline dönüştü. Kış mevsimiyle birlikte soba ve kaloriferlerin daha fazla kullanılması nefes almayı da zorlaştırdı. Saat 17.00'den itibaren kentin üzerine çöken zehirli partikül yüklü duman bulutu, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere, kronik akciğer rahatsızlığı ve astımı olan vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye başladı. Uzmanlar, astım ve alerjik hastalıkları olan vatandaşların kirli havalarda mümkünse sokağa çıkmamalarını istedi. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına rağmen ilçede hava kirliliğinin artmasına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar ise "Akşamları sokağa çıkarken ağzımızı ve burnumuzu atkılarla sıkı sıkı kapatıyoruz. Denetimden uzak satılan kalitesiz ve ucuz kömürler hava kalitesinin bozulmasının baş aktörü. Hava kirliliği ile her kış boğuşuyoruz" şeklinde konuştular.



■ NADİR UYSAL

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