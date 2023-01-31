İzmir’de başörtülü kadına saldırmışlardı! Keşif raporu çıktı

22 Temmuz 2021'de İzmir'in Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerindeki bir ATM'den para çeken ve yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz, o sırada geriye manevra yaparken bacağına çarpan dolmuş şoförü Ramazan E. ile tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında darp edildiğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan E. hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, eşi Yeliz E. hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ramazan ve Yeliz E. çiftinin şikayetçi olması üzerine Rabia Yılmaz hakkında da 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan açılan dava da bu davayla birleştirildi.







İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dosyada geçen duruşmada istenen, bilirkişinin olay yeri keşif raporu mahkemeye sunuldu. Olayın, Dostluk Bulvarı ile Eski İzmir Caddesi kavşağında bulunan çeşitli bankalara ait bankamatiklerin önündeki alanda yol üzerinde başladığının tespit edildiği ifade edilen raporda, olayın devam ettiği yer olan Cemil Meriç Ortaokulu köşesindeki yolun en sağ tarafındaki alanda devam ettiği ve buranın olayın başlangıç yerine 50 metre mesafede olduğu belirtildi.





Tutuksuz sanıklar, Ramazan E. ve Yeliz E.'nin, tanık olarak dinlenen kişilerin olay yerine uzak olduğu gerekçesiyle talep ettiği bilirkişi raporunda, Cemil Meriç Ortaokulu ile olayın görgü tanığı olan ve mahkemede de tanık olarak dinlenen L.A.'nın çalıştığı iş yerinin arasının ise 22 metre olduğu tespit edildi. Duruşma tarafların mazeret sunması nedeniyle ertelenirken, tarafların rapora karşı yapacakları savunmaların ardından davada karar çıkması bekleniyor.