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Haberler İzmir İzmir’de zehir tacirlerine kökünü kurutma operasyonu: 59 gözaltı

İzmir’de zehir tacirlerine kökünü kurutma operasyonu: 59 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı ‘kökünü kurutma operasyonu’nda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.

İHA

31.01.2023, 09:21

İzmir’de zehir tacirlerine kökünü kurutma operasyonu: 59 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Ocak'ta 11 ilçede 272 personelin katılımıyla 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan' 68 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'kökünü kurutma operasyonu' düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 31 kilo 234 gram esrar, 4 bin kök kenevir bitkisi, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda hedef şahıslardan 59'u ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

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