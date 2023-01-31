SMA’lı bebekler yardım eli bekliyor

İZMİR'DE ailesiyle birlikte yaşayan SMA hastası 27 aylık Caner'in gen tedavisi için başlatılan bağış kampanyası sürüyor. Tedavide ihtiyaç duyulan 1.8 milyon doların yüzde 56'sı toplanabilirken, Caner'in tedavideki kilo kriteri için yalnızca 500 gramı kaldı.

İzmir'de yaşayan Ayda ile Emre Menekşe çiftinin 27 aylık çocukları Caner için tek çare gen tedavisi fakat süre giderek daralıyor. Menekşe ailesi, tedavideki kilo kriteri nedeniyle Caner'in 13,5 kiloya ulaşmaması için diyet yaptırarak yürek burkan bir mücadele veriyor.

Oğlunun yarım kilo daha alması durumunda tedavi olmayacağını söyleyen baba Emre Menekşe, sadece yarım kilo daha alırsa tedaviden kilo kriterini aşacak olan oğulları Caner'e diyet programı uygulamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bir yandan hastalıkla bir yandan zamanla yarışıyoruz. Bağış için @sma_canereumutol adlı Instagram hesabına bakabilirsiniz" dedi.

UMUT'A UMUT OLALIM

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, SMA hastalığı ile mücadele eden 6 aylık bebek Umut Dursun için Balıkesir Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasında minik bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için 35 milyon liraya ihtiyaç duyuluyor. Ancak şu ana kadar 1 milyon liranın bile toplanamadı. Daha önce de 9 aylık bir evladını yitiren gözü yaşlı anne Gülcemal Dursun ise yardımseverlere yalvararak yavrusunun kurtarılabilmesi için destek çağrısında bulunarak, "9 aylık kaybettiğim kızım gibi oğlum Umut'u da kaybetmek istemiyoruz. Allah rızası için yardım edin bize. Aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Rab'im kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Baba Abdullah Dursun da, yardım beklediklerini vurgulayarak, "İnşallah Umut, hayırseverlerimizin desteğiyle sağlığına kavuşur" dedi.

SUAT SALGIN