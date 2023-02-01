"İyilik İkizim" hareketi giderek büyüyor!

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz tarafından başlatılan 'İyilik ikizim' hareketi, çalışmalarını vakıf çatısı altında sürdürecek. Batmaz, köy okullarındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Depremin ardından ikizlerin 4 gün boyunca enkazdan çıkarılmalarını bekledik. Arama çalışmalarında sağ çıkarılanlar alkışlanırken, kurtarılmayanlar alkışlanmadı. Ben alkışlanmayanların hikayesini iyilik projeleri üreten vakıfla tamamladım" dedi.