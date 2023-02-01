"İyilik İkizim" hareketi giderek büyüyor!

İYİLİĞİ KONUŞALIM VE ÇOĞALTALIM

İyilik hareketinin giderek çoğaldığını anlatan Batmaz, "Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan misyonlarını devam ettirmek gibi bir hedefimiz oldu. Onlardan yarım kalan iyilik hikayelerinin bizler tarafından devam ettirilmesi gerekiyordu. İyilik hareketine kötülük yapmayarak başlanabilir. Çıkış noktamız iyiliği çoğaltmak. Bugün hep kötü haberleri duyuyoruz ve aslında farkında olmadan çoğaltıyoruz. İyiliği konuşalım ve çoğaltalım istedik. Herkes bir iyilik yapsın ve kendisine bir ikiz seçsin. Yaptığı iyiliği hashtag ile ikizine paslasın ve ikizi de iyilik yapsın. Bu şekilde iyiliği çoğaltmayı amaçladık" dedi.