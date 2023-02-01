  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de ekiplerden operasyon! 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de ekiplerden operasyon! 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir depoda, el dezenfektanı etiketleriyle satışa sunulmaya hazırlanan 1 ton sahte etil alkol ve 49 bin 500 taklit etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

01.02.2023, 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023, 12:00

İzmir’de ekiplerden operasyon! 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen ve sağlıksız içki yapımında kullanılan sahte alkol üretimi ile ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin, Bayraklı ilçesinde bulunan bir depoya yaptığı operasyonda 1 ton sahte etil alkol ve 49 bin 500 taklit etiket ele geçirildi.



DEZENFEKTAN GÖRÜNÜMÜNDE
Öte yandan, ticari maksatla satışı yasak olan etil alkollerin, el dezenfektanı etiketleriyle satışa sunulmaya hazır hale getirildiği tespit edildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA