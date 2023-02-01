‘Kökünü Kurutma’da 91 şüpheli tutuklandı

İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği ve 1200 personelin katılımıyla düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 203 şüpheliden 91'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon için Bakan Soylu'nun da katılımıyla 27 Ocak'ta düğmeye basıldı. 225 hedefe gerçekleştirilen baskınlarda, 400 ekip, 10 özel harekat polisi olmak üzere 1200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 20 narkotik köpeği görev aldı. Yakalanan 203 şüpheliden 91'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda 42 kilo 985 gram esrar, 52 kilo 300 gram skunk, 20 kilo 478 gram sentetik uyuşturucu, 812 bin 862 sentetik ecza, 70 bin 783 uyarıcı hap, 6 kilo 664 gram kokain, 10 kök kenevir bitkisi, 311 gram eroin, 15 hassas terazi, 8 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Jandarma ekipleri ise operasyonda 31 kilo 234 gram esrar, 4 bin 3 kök Hint keneviri, 617 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.

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