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Haberler İzmir Yunan tarafından ölüme terk edildiler... 45 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunan tarafından ölüme terk edildiler... 45 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

01.02.2023, 09:16

Yunan tarafından ölüme terk edildiler... 45 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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