İzmir’de depremzedelerin 2. etap kura çekimi yapıldı

İZMİR Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda 8 etapta toplam 3 bin 657 konut olarak planlanan projenin 2. etabının da tamamlanmasıyla konut sahiplerinin belirlenmesi aşamasına geçildi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu bu etapta yer alan 267 konut ve 4 iş yerinin sahipleri belli oldu.

TESLİMİ YAPILACAK

AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, depremin ardından devletin tüm kurumlarının seferberlik ilan ettiğini, depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında başarılı bir sınav verildiğini belirtti. Depremde evleri yıkılan vatandaşların afetin üzerinden 1 yıl geçmeden yeni evlerini başladıklarına işaret eden Muhcı, "Bugün de Şehir Hastanesi yanında bulunan alandaki projede tamamlanan konutların sahiplerini belirliyoruz. AFAD'tan konut hak sahibi olan 1479 vatandaşımız var. İkinci etaptaki 267 konut ve 4 iş yeri için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ilk etaptaki 10 iş yerinin kura çekimi de gerçekleştirilecek. Konut ve iş yerleri belirlenen vatandaşlarımıza anahtar teslimleri önümüzdeki günlerde yapılacak" diye konuştu. Rezerv alanda yürütülen projenin ilk etabında 312 konut ve 2 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğine işaret eden Muhcı, diğer etaplarda inşaat sürecinin sürdüğünü de aktardı.