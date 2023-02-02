  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan İHA destekli denetim

İzmir'de jandarmadan İHA destekli denetim

2.2.2023

İzmir’de jandarmadan İHA destekli denetim
İZMİR'DE jandarma ekipleri tarafından İHA destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında cezai işlemler uygulandı. Menderes, Bergama ve Kınık ilçeleri ile Kuzey Ege Otoyolu güzergahında İHA destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 2022'de alınan trafik tedbirleri neticesinde ölümlü kazalarda yüzde 8, yaralamalı kazalarda yüzde 14, can kayıplarında ise yüzde 20 azalma görüldüğünü söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA