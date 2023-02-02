İzmir’de jandarmadan İHA destekli denetim

İZMİR'DE jandarma ekipleri tarafından İHA destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında cezai işlemler uygulandı. Menderes, Bergama ve Kınık ilçeleri ile Kuzey Ege Otoyolu güzergahında İHA destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 2022'de alınan trafik tedbirleri neticesinde ölümlü kazalarda yüzde 8, yaralamalı kazalarda yüzde 14, can kayıplarında ise yüzde 20 azalma görüldüğünü söyledi.

DİĞER