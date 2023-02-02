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Haberler İzmir ‘İzmirliler adına hayırlı işler’

‘İzmirliler adına hayırlı işler’

2.2.2023

‘İzmirliler adına hayırlı işler’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başkanlığını Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yaptığı İzmir Köy Koop arasındaki ihale tutarında yüzde 148 artış olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Hızal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Başkanlığını Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yaptığı İzmir Köy Koop'un 2022 faaliyet raporu ektedir: İş Yaptığı Kurum Sayısı: 1, İhale Tutarındaki Artış: Yüzde 148. Tüm İzmirliler adına hayırlı işler diliyoruz."

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