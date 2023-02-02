‘Paralel kongre’nin misafirleri marulları sorarsa ne diyecek!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilkinin 100. yıl dönümünde tekrar toplayacağı İzmir İktisat Kongresi'ne paralel bir iktisat kongresi düzenlemeye hazırlanırken Körfez'den kötü haber geldi.

Soyer, 15-19 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği paralel kongreye Hintli çevreci aktivist Vandana Shiva, ekonomi yazarı Andrew McAfee, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı, aktör Bob Geldof, yazar Thomas Faist gibi dünyaca tanınan isimlerin katılacağını açıklarken Körfez'de kirlilikten türeyen deniz marullarının artık yavaş yavaş kalıcı hale gelmeye başladığı ifade edildi.

SON 5-6 YILDIR ARTTI

BAŞTA Hintli çevreci Vandana Shiva olmak üzere kongreye gelecek yabancı konukların Körfez'de oluşan ve adeta bir çayıra benzeyen bu manzara karşısında İzmir ve Körfez'i temizleyip bu marulları bitirmesi gereken Başkan Tunç Soyer ile ilgili nasıl bir kanaate varacakları ise soru işareti oluşturuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, normalde Aralık'ta yok olan, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen plankton patlamasının bu yıl 10'uncu ayda da suda görüldüğünü belirtti. Yaşar, "Deniz marulları eskiden bu kadar sık görünmezdi. Son 5-6 yıldır arttı. Bu sene ise hiç bitmedi. Bu durum denize çok fazla miktarda nutrient yani suyun arıtılmadan verilmesi sonucu oluşuyor" dedi.

"NİSAN'DAN BERİ HİÇ KESİLMEDİ"

PROF. Dr. Yaşar, "Zaman zaman azalmasına karşın geçen yıl Nisan ayından beri hiç kesilmeden bu yıl Şubat ayına kadar varlığını korudu. Geçen yılın Mart ayı, son 80 yılın en soğuk Mart ayıydı. Türkiye ortalamasına göre 3-7 derece daha soğuktu. İzmir'de hava sıcaklıkları, bu kez ortalamanın 2 derece üzerine çıktı ve deniz marullarında patlama yaşandı. O günden bugüne aralıklarla azalmasına karşın yok olmadı çünkü hava sıcaklığı hep yüksekti. Geçen Aralık ayı İzmir'de, 3-2 derece ortalamadan daha sıcak geçti" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar, Şubat'tan itibaren soğuk hava devam ederse deniz marullarının yok olacağını düşündüğünü söyledi.

ERHAN GÜLENÇ