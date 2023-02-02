Yeğeninin ölüm acısına kalbi dayanamadı

İZMİR Karabağlar'da bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 13 yaşındaki Bircan Özcanbaz, yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yeğenini gözyaşları içinde kendi elleriyle toprağa veren Hakan Alaca (27), cenazeden sonra evine kapandı. Genç adamın kalbi ölüm acısına daha fazla dayanamadı.

Yeğenine düşkünlüğü ile bilinen Hakan Alaca, evinde yalnız olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Karabağlar Belediyesi'nin temizlik biriminde görevli olan talihsiz adamın cansız bedenini eve gelen eşi Emine İşlek Alaca buldu. Hakan Alaca'nın cenazesi dün gözyaşları içinde toprağa verildi. İş yerinden mesai arkadaşları ve ailesinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Alacan'ın ölümü yürekleri burktu..

FATİH ŞENDİL