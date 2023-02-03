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Haberler İzmir Aynı anda 8 tane birden! İzmir'de hortum paniği!

Aynı anda 8 tane birden! İzmir'de hortum paniği!

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde denizin üstünde aynı anda görülen 8 hortum, panik uyandırdı. Ege Denizi'nde nadir rastlanan bu görüntü kameralara yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.

İHA

03.02.2023, 12:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 12:39

Aynı anda 8 tane birden! İzmir’de hortum paniği!

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü. Paniğe neden olan hortumlar şans eseri karaya vurmadı.

İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi.

Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı. Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı.

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