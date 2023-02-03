İzmir’de bıçakla öldürülen kadının eşi hakim karşısında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın tutuklu eşinin yargılanmasına başlandı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Vedat Emekdar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Vedat Emekdar savunmasında, eşinin ilçedeki bir manavla gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Emekdar, "Olay günü eşim bilgisayar ile balkondaydı. Ben kendisine o manav ile beni aldatıp aldatmadığını sordum. O da bana 'Sen hayal görüyorsun.' dedi ve ağır hakaretlerde bulundu. Ben o anda sadece ekmek bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Sonra sadece yerde hareketsiz yattığını gördüm. Ben de çakıyla bileğimi keserek yaralandım. Kendi el yazımla olayla ilgili olarak cinayet ile ilgili mektup yazdım. Daha sonra komşum olan polisin geldiğini biliyorum." diye konuştu.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği manavın telefon kayıtlarının ve yaşadıkları apartmanın kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen sanık, "Olaydan büyük pişmanlık duyuyorum." dedi.

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Vasfiye Emekdar'ın kızı Emel Uslu olay günü 17.30 civarında annesiyle görüştüğünü ve bir terslik hissetmediğini söyleyerek, "Annem babama çok iyi bir şekilde bakıyordu. Babamdan şikayetçiyim." dedi.

Öldürülen kadının ablası Firdevs Bozkaya ise ifadesinde, eniştesinin bazı takıntıları olduğunu ifade ederek, "Olay günü şüphelenerek eve gittik ama kapıyı arkadan kilitlemişti. İçeriye binadaki komşumuz aracılığı ile girdiğimizde ise kardeşim yerde cansız yatıyordu. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Vasfiye Emekdar'ın yeğeni tanık Meltem Verim ise şunları kaydetti:

"Vedat Emekdar psikolojik ilaçlar değil sadece denge kaybı ve uykusuzlukla ilgili ilaçlar kullanıyordu. Olay günü teyzemi aradığımda telefona Vedat Emekdar çıktı ve teyzemin çok derin bir uykuda olduğunu söyledi. Biz de olaydan şüphelenerek teyzemin evine gittiğimizde olayın farklı olduğunu öğrendik. Vedat Emekdar'dan şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, Vedat Emekdar'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Vasfiye Emekdar'ın avukatı Nuran Bezci Artagan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, tutuklu sanığın soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dosyada Vedat Emekdar'ın cezai ehliyetinin bulunmadığı, olayın bir anlık bir şiddet, bir panik ile gerçekleştirilmesi iddia edilmesine rağmen bugün biz duruşmada gördük ki son derece soğukkanlı bir şekilde bu cinayet işlenmiş. Olaydan önce cinayeti işlemek için bütün hazırlıklar tamamlanmış ve sonuçta da Vasfiye'yi 67 yerinden bıçaklayarak olay yerinde öldürmüştür. Biz bu nedenle cezai ehliyetinin bulunmadığı yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Eylemin tasarlanarak, canice işlendiğini düşünüyoruz. Bu konuda da mahkemeye gerekli itirazlarımızı, beyanlarımızı bildirdik. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir dahaki celsede, olaya açıklık getireceğine inandığımız ve listesini sunduğumuz tanıklar da dinlenecek. Bu arada İstanbul Adli Tıp kurumundan sanığın cezai ehliyeti ile ilgili ayrıca rapor da alınacak."

Duruşma sırasında aile yakınları da ellerinde fotoğraf ve pankartlarla adliye dışında bekleyerek, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

OLAY

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor hazırlanmıştı.