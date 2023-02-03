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İzmir'de durdurulan araçtan sentetik hap ve silah çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden 112 adet sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

03.02.2023, 13:33

İzmir’de durdurulan araçtan sentetik hap ve silah çıktı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine bir otomobili takibe aldı. Dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde, 112 adet sentetik hap ile 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 6 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili H.U., Y.V. ve Y.A. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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