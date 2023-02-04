İYİ Parti’nin gözü CHP’nin İzmir oylarında

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na seçilen Sinan Bezircilioğlu, hedeflerinin bu seçimde İzmir'de birinci parti haline gelmek ve 9 milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi. Bezircilioğlu, böylece İzmir'de daha önceki seçimlerde birinci parti olan CHP'nin tahtına göz diktiklerini ortaya koymuş oldu. Genel seçimle de sınırlı kalmayan Bezircilioğlu, yerel seçimde de 20 ilçe belediyesinde iktidara gelmek istediklerini açıkladı.

"BİRİNCİ OLACAĞIZ"

BİR TV programında konuşan Bezircilioğlu, "Biz, milletvekilliği seçimlerinde İzmir'de 2'nci bölgeden 5, 1'nci bölgeden 4 olmak üzere 9 vekil çıkarmak ve İYİ Parti'yi İzmir'de 1'nci parti yapmak istiyoruz. Sokak bizi söylüyor, insanlar bizi konuşuyor ve millet bizi çağırıyor. Bu çağrıya cevap vermenin zamanı da 100 gün sonra gerçekleşecek. Yerelde de en az 20 ilçenin belediyesini İYİ Parti belediyeciliği ile tanıştırmayı hedefliyorum" dedi. Bezircilioğlu, görevi devraldığında yaptığı ilk açıklama da CHP'den daha iyi belediyecilik yapabilecekleri iddiasını dile getirmişti.

TRAFİK KABUSU

SİNAN Bezircilioğlu, "İzmir belediye hizmeti görüyor ancak İyi Parti belediyeleri görevi aldığında daha iyi bir belediyecilik hizmeti görecektir. En büyük sorun trafik. Çevre yolu artık kaldırmıyor. İzmir bir çanak halinde. Bu çanak artık taşımıyor. 2023 yılında İzmir nüfusunun 7 milyon olacağı öngörülüyor. Bu benim kabuslarıma giriyor. Biz şu an İzmir'de sıkıntı yaşıyoruz. Güzelyalı tarafında ofisim, evim var. Bayraklı tarafına 10'dan önce gitmek istemiyorum. Çok ciddi bir yol sıkıntımız var. Trafik gitgide sorunlu haline gelecek. Şehir tüm ülkenin arzu ettiği bir yerken git gide yaşanmaz hale geliyor. Bu işte seyahat kısıtlamasına gelme boyutuna ulaşıyor" diye konuştu.