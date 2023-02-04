  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de iskele hırsızına tutuklama

İzmir'de iskele hırsızına tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatta bulunan iskele demirleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

04.02.2023, 09:06

İzmir’de iskele hırsızına tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde Alpkent Mahallesindeki inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Gece saatlerinde kamyona yüklendiği tespit edilen demirlerin, önce Bornova'daki bir arsaya bırakıldığı, ertesi gün ise başka bir kamyonla Pınarbaşı'na nakledildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ile Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç. ile Ş.A.'nın İzmir, Manisa ve Bursa'da kendilerini iş insanı olarak tanıttıkları, mallarını taşıtmak istediklerini söyleyerek internet üzerinden nakliye firmalarıyla anlaştıkları öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA