İzmir’de iskele hırsızına tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde Alpkent Mahallesindeki inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Gece saatlerinde kamyona yüklendiği tespit edilen demirlerin, önce Bornova'daki bir arsaya bırakıldığı, ertesi gün ise başka bir kamyonla Pınarbaşı'na nakledildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ile Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç. ile Ş.A.'nın İzmir, Manisa ve Bursa'da kendilerini iş insanı olarak tanıttıkları, mallarını taşıtmak istediklerini söyleyerek internet üzerinden nakliye firmalarıyla anlaştıkları öğrenildi.