İzmirli avukattan İsveç’e dava

İZMİR Barosu avukatı Tarcan Ülük, ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasını yargıya taşıdı. Paludan'a göz yumulması ve eylemini gerçekleştirmesine izin vererek hem İslam inancına hem de kişilik haklarına saygı gösterilmediğine dikkat çeken Ülük, Milletler Arası Özel Hukuk kapsamında İsveç hükümetine 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

HERKES DAVA AÇABİLİR

İZMİR 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde Paludan'ın yaptığı eylemle ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını, açıkça haksız fiil olduğunu vurgulayan Ülük, bir Türk vatandaşı olarak haksız fiil teşkil eden bu eylemden dolayı zarar gördüğünü iddia etti. 20 bin liralık manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep eden Ülük, dava dilekçesine ek olarak bir de Fer'i Müdahale dilekçesi verdiklerinin de altını çizerek, "Bu sayede Müslüman her Türk vatandaşı açtığımız pilot davaya yandan müdahil olup son celse harcını yatırarak, İsveç hükümetinden 20 bin lira tazminat talep edebilir" dedi.

METİN BURMALI