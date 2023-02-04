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Kütahya'da takibe alınan şahsın iş yerinen 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinim takibe aldığı sigara, tütün ve alkol kaçakçısı şahsın iş yerine operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

İHA

04.02.2023, 09:34

Kütahya’da takibe alınan şahsın iş yerinen 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

Kütahya'da Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince daha önce hakkında sigara, tütün veya alkol kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılan ve takibe alınan M.T. isimli şüpheli şahsın Yeni Mahallede bulunan iş yerinde yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 9 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı votka, 2,5 litre el yapımı viski, 200 mililitre viski aroması, 50 mililitre anason ve 50 mililitre alkol yapımında kullanılan üzüm özü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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