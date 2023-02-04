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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e peş peşe uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İzmir'e peş peşe uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre İzmir'de 2 gün boyunca fırtına etkili olacak. Çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı dikkatli olunması gerekirken fırtınanın 6 Şubat günü gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DHA

04.02.2023, 14:31

Meteoroloji’den İzmir’e peş peşe uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra İzmir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yarın saat 10.00'da başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 6 Şubat günü gece yarısından sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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