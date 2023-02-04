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Haberler İzmir Ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 62 düzensiz göçmen, İzmir'İn Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklklarında kurtarıldı. Göçmen karaya çıkartılıp, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine'ne sevk edildi.

İHA

04.02.2023, 09:06

Ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 2 botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye botlar sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarındaki iki ayrı bölgede de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 17 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

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