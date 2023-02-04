Soyer’in deniz marulları sektöre umut olabilir!

İZMİR Körfezi'nde özellikle yılın belli dönemlerinde yoğunlaşan ve halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen ulva lactuca, bilimsel bir çalışmanın öznesi oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) Akademi tarafından geliştirilen proje sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiri oklarının hedefine oturtan deniz marullarının ambalaj sektöründe ham madde olarak kullanılması hedefleniyor. ARGE çalışması başlatacak olan proje yürütücüleri, deniz marulunun içindeki selüloz sayesinde plastik maddelere alternatif olabileceğini söylüyor. Bu gelişme ise, İzmirliler arasında, "Başkan Soyer'in eseri olan marullar bir işe yarayacak" yorumlarına neden oldu.

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