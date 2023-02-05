168 çilesi bitmiyor

İZMİR'DE Halkapınar-Evka 4 güzergahında hizmet veren ve vatandaşların en yoğun şekilde kullandığı 168 numaralı hattın çilesi, Yeni Asır'ın manşetten duyurup haber yapmasına rağmen 2,5 aydır devam ediyor. Halkapınar'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenlemesinin ardından tüm durakların yeri değiştirildi. Çevre düzenlemesinin yapılması gereken tarihte bitirilmemesi, duraklarda aşırı yoğunluğa sebep oldu. Özellikle 168 numaralı hattın durağında metrelerce kuyruk oluştu.

2019

DURAKLAR KARMA KARIŞIK

İş-okul gidiş ve çıkış saatlerinde oluşan yoğunlukta, ESHOT'un ek sefer sayısının yetersiz olması nedeniyle, vatandaşlar sonraki seferlerin gelmesini beklemek zorunda kaldı. Çevre düzenlemesi nedeniyle Halkapınar'daki otobüs duraklarının karmakarışık bir hal aldığını dile getiren vatandaşlar, "Hangi duraktan hangi otobüsün kalktığını karıştırıyoruz. Otobüsler durağa yanaşmadan önce, önünde numara yazması gerekirken, 'servis dışı' yazıyor. Kalkmadan hemen önce numara lambalarını açıyorlar. Bu da karmaşaya sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

2023

GÜZERGAHIN TEK OTOBÜSÜ

168 numaralı hattın geçtiği güzergahta başka alternatifi olmadığını vurgulayan vatandaşlar, durakta oluşan yoğunluktan kaynaklı bazen otobüse binemediklerini söyledi. Herkesin 168 numaralı hattı kullandığını yineleyen vatandaşlar, "Genellikle otobüsümüz daha ilk durakta tıklım tıklım dolduğu için ikinci duraktaki yolcuları bile alamıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi aylardır çözüm sunmadı. 168 numaralı otobüsün güzergahına yeni hatlar eklenmeli. Yazın sıcağında, kışın soğunda burada dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Artık bu durum son bulmalı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR