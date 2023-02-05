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Haberler İzmir “Cumhur İttifakı’nda kişisel pazarlıkların yeri yok”

Cumhur İttifakı’nda kişisel pazarlıkların yeri yok”

5.2.2023

“Cumhur İttifakı’nda kişisel pazarlıkların yeri yok”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, '30 İlçe Eş Zamanlı Ziyaret' programı çerçevesinde, önce ittifak ortağı MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Sürekli daha sonra Karşıyaka'da Çorum Dernekleri Federasyonu, Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı, Cem Vakfı ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Yaptığı ziyaretleri ve gündemi değerlendiren Sürekli, "Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte muhalefetin telaşı arttı. 6'lı masa, zaten sallanıyordu. Şimdi söylemleriyle çelişkiler yumağına, aday açıklamaları ise muammaya dönüştü" dedi.

MİLLİ İRADENİN İCRASI
CUMHUR İttifakı'nın yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Sürekli, "Cumhur İttifakı; beraberliğin, milli iradenin, icranın tek adresidir. Bu ittifakta, pazarlıkların, kişisel hırsların yeri yoktur. İzmir'de de Cumhur İttifakı olarak en başarılı sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Sürekli, "Samimiyetimizi ve yaptığımız işleri, yatırımları İzmir de görüyor. Seçimden seçime sahaya inenlerin, suyu bulandıran söylemlerine de prim vermedik, vermeyiz. 14 Mayıs sandığında, yine milli iradenin, büyüyen ve yüzyılını planlayan Türkiye'nin hedeflerinde birleşenlerin dediği olacak" ifadelerini kullandı.

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