İzmir polisi uyuşturucu tacirlerini ’ŞUT’ladı

İzmir'de uyuşturucu imal ve ticareti başta olmak üzere tüm sokak asayiş olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, emniyet yetkilileri tarafından oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ŞUT ekipleri de torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik araştırmalar neticesinde, G.B. ve İ.K. adlı 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.







Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ikametinde 13 meşe ve 510 gram metamfetamin maddesi ile 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ve pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.B. ve İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.