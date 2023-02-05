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Haberler İzmir İzmir'deki alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'deki alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1'i şüpheli 3 kişi yaralandı. Öte yandan silahlı kavgada sağ bacağından yaralanan 18 yaşındaki A.D.'nin yaklaşık 10 gün yine aralarında husumet bulunan kişilerle çıkan kavgada sol bacağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, silahla 3 kişiyi yaralayan M.E. ve S.E.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

AA İHA

05.02.2023, 18:56

İzmir’deki alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Donanmacı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede aralarında alacak meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. (52) ile S.E. (22) yanlarındaki tabancayla ateş açtı.

Olayda A.D. (18) sol bacağından, F.A. (35) karnından, E.A.S. (34) de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karşıyaka'da özel bir hastanede tedavi altına alınan F.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralılardan A.D'nin yaklaşık 10 gün önce aynı kişilerle çıkan kavgada, sağ bacağından tabancayla vurulduğu ve hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

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