Kentine ve Cumhuriyet’e sahip çıkanlar 20’nci kez ödüllendirildi

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji tarafından ilki 2001-2002 eğitim-öğretim yılında düzenlenmeye başlanan, geleneksel hale getirilen ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Cumhuriyetimize ve Kentimize Sahip Çıkanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül töreninde Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Psikolog Şenel Karaman, Milli Yüzücü Hüseyin Emre Sakçı ve aynı zamanda Çamlaraltı Koleji eski öğrencilerinden olan Yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ödül almaya hak kazandı. İstiklal marşı, saygı duruşu ve Çamlaraltı Koleji öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan ödül töreni programı, ödül alan isimlerin hayat hikayelerinden oluşan sunumların izlenmesi ve okul yöneticilerinin ödülleri sahiplerine alkışlar eşliğinde teslim etmesiyle devam etti.

NİCE 100 YILLARA

Etkinlikte konuşan Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, artık geleneksel olan ödülleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılında vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Cumhuriyet, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir" diye konuşan Gençer, şöyle devam etti: "Bugün ödül alan değerli konuklarımızı gönülden kutluyorum. Hem güzel İzmirimizin hem de Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik etmenin mutluluğuyla nice 100 yıllar dileğimle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum."