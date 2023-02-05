Sürekli’den ’şehir hastanesi’ çıkışı: İzmir, tarihinde böyle sağlık yatırımı görmedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip, Seferihisar'da bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Önceki dönem milletvekili ve il başkanlarıyla yapılan toplantıda 14 Mayıs seçimlerine yönelik strateji de masaya yatırıldı. AK Parti İzmir'in dünü, bugünü ve yarınıyla tek yumruk olduğunu söyleyen Sürekli, ayrıca Şehir Hastanesi açılışının yakın bir tarihe ertelenmesine yönelik tepkileri de eleştirerek, "İzmir, bunca iş bilmezin yönetiminde. Başladığını bitiremeyen, elini attığını kurutan bir yerel idare var. Ama meslek odalarının hedefi yine hükümet. Türkiye'nin dördüncü büyüğü olacak dev bir yatırımın açılışındaki ertelemeyi gündem yapmanın arkasında ancak art niyet olabilir. Belli ki alışık değiller" dedi.





"İZMİR, TARİHİNDE BÖYLE SAĞLIK YATIRIMI GÖRMEDİ"

Pandemiyle mücadele döneminde sağlık çalışanlarının da fedakarlığı ile önemli sonuçlar aldıklarını hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'e yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çekti. Sürekli, konuya ilişkin şunları söyledi:





"Hükümetimiz İzmir'de Şehir Hastanesi başta olmak üzere 28 hastane, bin 499 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Birimi yaptı. Torbalı, Urla, Tire, Menemen, Aliağa, Bergama, Çiğli, Kemalpaşa, Bayındır, Karaburun, Kiraz ve Seferihisar olmak üzere neredeyse tüm ilçelere modern devlet hastaneleri kazandırıldı. Yatak sayısı 8 kat arttı. 622 bin530 metrekare alan üzerine kurulan Bayraklı Sağlık Kampüsü, toplam 573 bin 546 metrekare inşaat alanına sahip. 53 ameliyathane, 302 poliklinik odası, 374 yataklı yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı mahkûm servisiyle birlikte toplam 2 bin 60 yatak bulunacak. Kamu-özel iş birliğinde 1 milyar 600 milyonluk dev bir yatırım. Günde 12 bin hastaya hizmet verecek. Bin 475 sağlık personeli istihdam edilecek. Hastanede ayrıca 5 bin araçlık otopark ve ambulans helikopterlerin iniş yapabilmesi için heliportlar bulunacak. İzmir tarihinde böyle sağlık yatırımları görmedi. Bu başarıyı desteklemek yerine kösteklemeye çalışanlara sesleniyorum, adil olun. 200 kişilik öğrenci yurdunu 15 yılda hayata geçiremeyenler mi? Yoksa, böyle dev bir sağlık kampüsü projesi mi hedefe koyulmalı."



101 YAŞINDAKİ EN YAŞLI ÜYEYE ZİYARET, TEŞKİLATA MOTİVASYON MESAJLARI

Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Güzelbahçe İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Sürekli, ayrıca ilçede yaşayan en yaşlı parti üyesi Mustafa Kublay'ı evinde ziyaret etti. Kublay ile sohbet ederek sağlık sorunlarıyla ilgilenen Sürekli, "İlklerimizle, enlerimizle bağımız her zaman güçlü oldu. Mustafa amca bizim en yaşlı üyemiz. Onu ziyaret etmek elbette boynumuzun borcu. Tüm üyelerimizin, vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz. İlçe teşkilatlarımız bu ziyaretleri birebir gerçekleştiriyor. Ben de burada olmaktan mutluyum" dedi.





Seferihisar'da Güzelbahçe, Balçova, Seferihisar, Narlıdere, Çeşme, Urla ilçe başkanlarının katılımı ile bölge toplantısı gerçekleştiren Sürekli, teşkilata şu mesajı verdi:



"Kadınlarımız, gençlerimiz, ana kadememizle sahadan hiç elimizi çekmedik. Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs sandığı için meydan okuyor ki bu, önce milletimizin sonra da partimiz teşkilatlarının sarsılmaz iradesini gösterir. Dik duracağız, diri olacağız. Birliğimizi dünüyle bugünü ve yarınıyla çoğaltarak yol yürüyeceğiz. Güne önceki dönem milletvekili ve il başkanlarımızla başladık. Şimdi buradayız. AK Parti, kendi içindeki sağlam köprüler, bağlarla 21 yıldır aralıksız iktidarda. Gücümüzü bizi bir araya getiren davamıza sadakate ve milletimize borçluyuz. Öyleyse 14 Mayıs'ta da bunu herkese göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirecek, Türkiye Yüzyılı'nın tesis için kolları sıvayacağız."

(AÇ-Y)