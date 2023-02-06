Down sendromlu Ege kuaför salonunun eli ayağı

Down sendromlu Ege Kırkık, babasının kuaför salonunda 8 yıldır yarı zamanlı olarak çalışıyor. Saç yıkayıp kurutan, etrafı toplayan, ustalarına zaman zaman saç boyama konusunda yardımcı olan Ege müşterilerin de takdirini topluyor. İşinde oldukça disiplinli olan Ege Kırkık, "Allah beni özene bezene yarattı. Kendime güveniyorum" dedi.



DÜKKANIN GÖZBEBEĞİ

17 yaşındaki Ege Kırkık, İzmir'in Karabağlar ilçesinde uzun yıllar kuaförlük yapan babası Hakan Kırkık'ın yanında çalışıyor. Okuldan arta kalan zamanlarda soluğu babasının yanında alan Kırkık, kuaför salonunun adeta eli ayağı oluyor. Etrafı toplayan ve ustalarına saç yapımı konusunda yardımcı olan Ege, müşterilerin de gözbebeği oldu. İşinde çok disiplinli olduğunu söyleyen Ege Kırkık, bazı müşterilerin sırf kendisi ile sohbet etmek için kuaför salonuna geldiğini belirtti.

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