İzmir 112, Kahramanmaraş’ın çağrılarını karşılıyor: Önemli uyarı: Hattı gereksiz yere meşgul etmeyin

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinin tüm acil çağrıları, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılanmaya başlandı.



İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi, Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezinin tüm acil çağrılarını karşılamaya başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Depremde enkaz altında kalan vatandaşların daha hızlı kurtarılması için lütfen İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere meşgul etmeyin" denildi.

AFAD ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şöyle;

AFAD Batman 0488 213 91 33

AFAD Hatay: 03261120000

AFAD Maraş: 03442214991

AFAD Antep: 03424281118

AFAD Adana: 03222272854

AFAD Adıyaman: 04162161231

AFAD Urfa: 04143137290

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Osmaniye: 0328 826 2002

TÜM ACİL NUMARALAR 112'DE TOPLANDI!

81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir. Aynı zamanda

Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir.

Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.