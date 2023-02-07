İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir.