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Haberler İzmir İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

İzmir valiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgelere 2 bin 331 personal gönderdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

İHA

07.02.2023, 09:19

İzmir Valiliği, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerle ilgili bölgelere 2 bin 331 personelin sevk edildiğini bildirdi.

İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir.

İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir.

İzmir yardım seferberliğinde! 2 bin 331 personelle deprem bölgesinde!

Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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