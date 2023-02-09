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İzmir'deki konteyner kent yüzlerce depremzedeye açılacak

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri yerle bir eden depremlerden zarar gören yaklaşık 300 depremzede, İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezinde konaklayacağı bildirildi.

İHA

09.02.2023, 13:56

İzmir’deki konteyner kent yüzlerce depremzedeye açılacak

İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminden sonra depremzedelerin barınma ihtiyacı için kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören depremzedeler için kullanılacak. İzmir Valiliği tarafından edinilen bilgiye göre, 4 bin depremzede için İzmir'deki misafirhaneler hazırlanırken, geçici konaklama merkezinde de yaklaşık 300 depremzede konaklayacak. Depremzedelerin geliş günü ve saati ise henüz netleşmedi.


BİR KONTEYNERDE 5 KİŞİLİK AİLE BARINABİLİYOR
Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi'nde kurulan konaklama merkezi 46 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 500 konteynerden oluşan alanda bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer aldığı konteynerler bulunuyor. Konteynerlerde 5 kişilik aile barınabiliyor.

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