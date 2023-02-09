Yıkılan yapılarla ilgili çarpıcı açıklama: "Binalar zemin katta patlıyor, temel-zemin ilişkisi hatalı"

Alpago, "Çok acı bir tabloyu bir kez daha yaşadık. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Yıkılan binaları inceliyoruz. Oradan gelen görsellere videolara baktığımızda şunu görüyoruz. Binalar zemin katta patlıyor, üstü dağılmadan zemine çöküyor. Ağırlıkta olan görsellerde bu durumu görüyoruz. Bu durum binanın zemin katı ile oynandığını gösteriyor. Konut olan zemin katın ticarethaneye çevrildiğini ortaya koyuyor. Orada olması gereken taşıyıcılığa destek olan duvarların kaldırıldığını anlıyoruz. Yine zemin katlarda kolon kesildiğini de tahmin ediyorum. Deprem, ilk geldiğinde bu yerde onu durduracak, yapı elemanı kalmıyor bu durumda. Yani kolon kiriş sistemi savaşabildiği kadar savaşıyor. Bir ikisini de kesmişsiniz, duvarlarda artık direnecek durumda değil böylelikle bina ilk kattan patlıyor. Patlayınca, üst taraf olduğu gibi zemine çöküyor. Birinci tip çöken yapılar böyle" dedi.