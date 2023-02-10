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İzmir'deki konteyner kent depremzedeler için hazırlanıyor

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası kurulan konteyner kent, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için hazırlanıyor. Bölgede 500 konteyner bulunurken, 1 konteynerde 5 kişinin konaklayabileceği kaydedildi.

DHA

10.02.2023, 14:27

İzmir’deki konteyner kent depremzedeler için hazırlanıyor

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı'da kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası afetzedeler ağırlanacak.

Konteyner kentte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verilirken, ilerleyen günlerde depremzedelerin bölgeye geleceği belirtildi.

Bölgede 500 konteyner bulunurken, 1 konteynerde 5 kişinin konaklayabileceği kaydedildi.

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